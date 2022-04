Mourir au maquis, mourir pour le maquis

Announcement

Présentation

Combien y a-t-il eu de morts au maquis ou pour le maquis ? Quel portrait dresser de ces maquisards tués ? Quelles sont leurs origines géographiques, sociales ? Quelles ont été les différentes modalités de leur décès ? Les exécutants étaient-ils seulement Allemands (quelle part de Vichy et de la collaboration) ? Comment ont été pris en charge ces morts et comment leur mémoire a-t-elle été entretenue ? Voici quelques-unes des principales interrogations auxquelles une vingtaine d’historiens spécialistes venus de France et de l’étranger sont invités à répondre lors de ce colloque.Tout en s’appuyant sur un certain nombre de cas régionaux, dont cinq concernant l’Auvergne, ce colloque visera à une réflexion transversale et comparative, y compris à travers l’exemple des maquis italiens. Il exploitera en particulier l’enquête nationale conduite pour la base de données en ligne Maitron des fusillés, exécutés, massacrés, morts en actions. Sur 30 000 fiches biographiques actuellement publiées (la recherche est encore en cours), un quart fait référence aux maquis.

Programme

Jeudi 14 avril

8h30 : ouverture

9h :

Mots d’accueil (CHEC, Maitron)

Introduction, par Vincent Flauraud (CHEC, Université Clermont Auvergne)

Session 1 : Caractérisation sociale des morts « au » et « pour le » maquis

10h - 12h – Présidence de séance : Paul Bouland (CHS)

Éric Panthou (membre associé du CHEC, Université Clermont-Auvergne), « Sociologie des Résistants de la Région R.6 (Auvergne) morts pour le maquis »

(membre associé du CHEC, Université Clermont-Auvergne), « Sociologie des Résistants de la Région R.6 (Auvergne) morts pour le maquis » Michel Fabréguet (professeur, Sciences Po Strasbourg) et Jacques Julien (maître de conférences, Paris VIII-Diderot), « Mourir au maquis. Le maquis ardéchois »

(professeur, Sciences Po Strasbourg) et (maître de conférences, Paris VIII-Diderot), « Mourir au maquis. Le maquis ardéchois » Jean-Marie Guillon (professeur émérite, Aix-Marseille Université, UMR Telemme), « Sociologie des Résistants de la région R.2 morts au maquis »

(professeur émérite, Aix-Marseille Université, UMR Telemme), « Sociologie des Résistants de la région R.2 morts au maquis » Alain Prigent (professeur d’histoire-géographie en retraite, équipe Maitron-CHS) et Serge Tilly (professeur de LEP en retraite, équipe Maitron-CHS), « Mourir au maquis, mourir pour la Libération des Côtes-du-Nord »

(professeur d’histoire-géographie en retraite, équipe Maitron-CHS) et (professeur de LEP en retraite, équipe Maitron-CHS), « Mourir au maquis, mourir pour la Libération des Côtes-du-Nord » Débat

12h - 14h Pause déjeuner

14h - 15h40 – Présidence de séance : Cécile Vast (LARHRA)

Cesare Panizza (université du Piémont oriental), « Les partisans italiens et la mort. Un profil d’ensemble à partir d’un univers régional, le Piémont, et de la province d’Alessandria »

(université du Piémont oriental), « Les partisans italiens et la mort. Un profil d’ensemble à partir d’un univers régional, le Piémont, et de la province d’Alessandria » Antonio Bechelloni (maître de conférences honoraire, université de Lille 3), « Maquis français et bandes partigiane italiennes (1943-1944) : traits communs et spécificités dans le rapport à la mort »

(maître de conférences honoraire, université de Lille 3), « Maquis français et bandes partigiane italiennes (1943-1944) : traits communs et spécificités dans le rapport à la mort » Claude Pennetie r (codirecteur du Maitron, CNRS, CHS-Paris 1), « Les communistes dans les morts au ou pour le maquis »

r (codirecteur du Maitron, CNRS, CHS-Paris 1), « Les communistes dans les morts au ou pour le maquis » Débat

15h40 - 16h Pause

Session 2 : Conditions et modalités de la mort

16h - 18h – Présidence de séance : Jean-Marie Guillon (AMU-TELEMMe)

Fabrice Grenard (docteur en histoire HDR, directeur scientifique de la Fondation de la Résistance), « Mourir pour le maquis ou à cause du maquis ? Les villages martyrs en France (décembre 1943-automne 1944) »

(docteur en histoire HDR, directeur scientifique de la Fondation de la Résistance), « Mourir pour le maquis ou à cause du maquis ? Les villages martyrs en France (décembre 1943-automne 1944) » Ludivine Brunet (M2 histoire, université de Limoges), « Oradour-sur-Glane, 10 juin 1944 : 643 victimes “pour“ le maquis ? »

(M2 histoire, université de Limoges), « Oradour-sur-Glane, 10 juin 1944 : 643 victimes “pour“ le maquis ? » Laurent Battut (ingénieur INSA Lyon, en activité dans le secteur énergétique), « Modalités répressives de la “brigadeˮ Jesser dans le Massif central en été 1944 »

(ingénieur INSA Lyon, en activité dans le secteur énergétique), « Modalités répressives de la “brigadeˮ Jesser dans le Massif central en été 1944 » Dominique Tantin (docteur en histoire, équipe Maitron-CHS Paris 1), « Mourir au maquis, mourir pour le maquis. L’implication de Vichy et des collaborationnistes dans la répression »

(docteur en histoire, équipe Maitron-CHS Paris 1), « Mourir au maquis, mourir pour le maquis. L’implication de Vichy et des collaborationnistes dans la répression » Débat

Vendredi 15 avril

9h-10h40 – Présidence de séance : Claude Pennetier (Maitron)

Déborah Sautel (M2 histoire, université d’Angers), « Décider de mourir au maquis. Approche prosopographique des résistants suicidés »

(M2 histoire, université d’Angers), « Décider de mourir au maquis. Approche prosopographique des résistants suicidés » Pascal Gibert (professeur agrégé, enseignant d’histoire en CPGE littéraire à Montluçon, doctorant CHEC, Université Clermont Auvergne), « Vrais résistants et faux maquisards exécutés par les maquis (1943-1944) ; entre règlements de comptes et épuration interne. Réflexions épistémologiques et prosopographiques à partir du cas auvergnat. »

(professeur agrégé, enseignant d’histoire en CPGE littéraire à Montluçon, doctorant CHEC, Université Clermont Auvergne), « Vrais résistants et faux maquisards exécutés par les maquis (1943-1944) ; entre règlements de comptes et épuration interne. Réflexions épistémologiques et prosopographiques à partir du cas auvergnat. » Jean-Michel Adenot (doctorant, université de Lorraine), «"Terre brûlée à l'ouest" autour de la vallée du Rabodeau (Vosges) »

(doctorant, université de Lorraine), «"Terre brûlée à l'ouest" autour de la vallée du Rabodeau (Vosges) » Débat

10h40 - 11h Pause

Session 3 : L’après-mort – gestion du cadavre, du traumatisme, du deuil, de la mémoire

11h00 – 12h30 – Présidence de séance : Julien Bouchet (CHEC)

Henri-Ferréol Billy (directeur des services de greffe judiciaires, M2 histoire, équipe Maitron-CHS), « Les difficultés du dénombrement et de l’identification des victimes. L’exemple des maquis de l’Allier. »

(directeur des services de greffe judiciaires, M2 histoire, équipe Maitron-CHS), « Les difficultés du dénombrement et de l’identification des victimes. L’exemple des maquis de l’Allier. » Jean-Marc Dreyfus (professeur, université de Manchester, R.-U.), « Rechercher et exhumer les “patriotesˮ. Une analyse typologique du transfert des corps de Résistants dans la France de la Libération »

(professeur, université de Manchester, R.-U.), « Rechercher et exhumer les “patriotesˮ. Une analyse typologique du transfert des corps de Résistants dans la France de la Libération » Vincent Flauraud (maître de conférences, CHEC, Univ. Clermont-Auvergne), « Obsèques de maquisards »

(maître de conférences, CHEC, Univ. Clermont-Auvergne), « Obsèques de maquisards » Julien Ouguergouz (professeur d’histoire-géographie, lycée jean-Monnet, Saint-Etienne), « Mourir au maquis Wodli de Rochepaule à Bellevue-la-Montagne : répression, obsèques, deuils et reconnaissance »

(professeur d’histoire-géographie, lycée jean-Monnet, Saint-Etienne), « Mourir au maquis Wodli de Rochepaule à Bellevue-la-Montagne : répression, obsèques, deuils et reconnaissance » Débat

12h30 - 14h30 Pause déjeuner

14h30-16h30 – Présidence de séance : Fabrice Grenard (Fondation de la Résistance)

Raphaële Balu (docteure en histoire, post-doctorante, université de Manchester), « Les médecins face à la mort dans les maquis français »

(docteure en histoire, post-doctorante, université de Manchester), « Les médecins face à la mort dans les maquis français » Cécile Vast (docteur en histoire, chercheuse associée au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes - Larhra - UMR 5190), « La blessure : raconter la mort au maquis. »

(docteur en histoire, chercheuse associée au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes - Larhra - UMR 5190), « La blessure : raconter la mort au maquis. » Jean Claude Courtial (professeur d’histoire géographie, Privas), « Se remémorer “La mauvaise affaire du Cheylardˮ (Ardèche, 5-6 juillet 1944) »

(professeur d’histoire géographie, Privas), « Se remémorer “La mauvaise affaire du Cheylardˮ (Ardèche, 5-6 juillet 1944) » Olivier Vallade (ingénieur d’études, CNRS-MSH-Alpes, Grenoble), « Plaques, stèles et monuments : marqueurs territoriaux et traces de mémoire des morts au maquis en Isère et Vercors »

(ingénieur d’études, CNRS-MSH-Alpes, Grenoble), « Plaques, stèles et monuments : marqueurs territoriaux et traces de mémoire des morts au maquis en Isère et Vercors » Débat

16h30 –17h Conclusion, par Jean-Marie Guillon (UMR TELEMMe, Aix-Marseille Université)

Participation

Entrée libre

Comité scientifique et d’organisation

Vincent Flauraud,

Fabrice Grenard,

Jean-Marie Guillon,

Éric Panthou,

Claude Pennetier,

Dominique Tantin,

Cécile Vast

Organisé par le CHEC (Université Clermont Auvergne), en partenariat avec la Fondation de la Résistance, l’association pour un Maitron des fusillés et exécutés, le Centre d’Histoire Sociale (Université Paris 1), et le conseil départemental du Puy-de-Dôme.