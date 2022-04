Les politiques alimentaires en France

Announcement

Présentation

Le colloque questionnera les articulations entre interventions publiques et privées autour de l’alimentation. Il s’agit de comprendre comment l’État se saisit des enjeux d’alimentation, comment les acteurs publics parviennent à structurer un secteur fortement investi par les ONG et très largement pris en charge par les opérateurs économiques : agriculteurs, industriels, distributeurs. Symétriquement, le colloque abordera aussi le rôle et les rapports de ces acteurs privés dans la construction et la mise en œuvre des politiques alimentaires. Enfin, il analysera les politiques alimentaires à la lumière de crises majeures : celle de la pandémie de covid-19 et celle du climat et de la biodiversité.

Ce colloque présentera les travaux de chercheurs et chercheuses menés principalement dans le cadre du projet POLAL. Il sera aussi l’occasion de discussions et d’échanges avec les acteurs des politiques alimentaires : élus, décideurs publics, acteurs économiques, experts, ONG.

Programme

Jeudi 23 juin

09h00 Accueil café

09h30 Introduction du colloque par Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po

09h45 Présentation du projet POLAL par Sophie Dubuisson-Quellier, directrice de recherche CNRS

10h00-12h00 Les politiques publiques d’alimentation, quelles échelles et quels instruments ?

Concurrences de cadrages dans les politiques publiques alimentaires Sophie Dubuisson-Quellier , Directrice de recherche CNRS, Centre de sociologie des organisations

, Directrice de recherche CNRS, Centre de sociologie des organisations Les métropoles peuvent-elles reprendre la main sur leur système alimentaire ? Une analyse de trois politiques alimentaires urbaines en France Jeanne Pahun , post-doctorante à la Chaire Santé de Sciences Po

, post-doctorante à la Chaire Santé de Sciences Po Des politiques alimentaires territorial(e)isées ? Acteurs, échelles et gouvernance Salma Loudiyi, Professeure de géographie, VetAgroSup

Animation : Ève Fouilleux, Directrice de recherche CNRS, LISIS

12h00-13h30 Déjeuner libre

13h30-15h30 Quel rôle des acteurs économiques dans les politiques alimentaires ?

Les rassuristes. Dirigeants d’entreprise, savants et défense de l’alimentation industrielle (1970-2010) Thomas Depecker , Chargé de recherche Inrae, CMH Marc-Olivier Déplaude , Chargé de recherche Inrae, IRISSO Nicolas Larchet , Maître de conférences en sociologie, Université Le Havre Normandie, IDEES

, Chargé de recherche Inrae, CMH , Chargé de recherche Inrae, IRISSO , Maître de conférences en sociologie, Université Le Havre Normandie, IDEES Définir et évaluer l'alimentation saine, sûre et durable : le cas des scores alimentaires Bastien Soutjis , post-doctorant, Centre de sociologie des organisations

, post-doctorant, Centre de sociologie des organisations De nouveaux acteurs de la prévention ? les assurances santé et la promotion d’une alimentation saine Anne-Laure Beaussier , Chargée de recherche CNRS, Centre de sociologie des organisations

, Chargée de recherche CNRS, Centre de sociologie des organisations Les activités politiques des entreprises agro-alimentaires en France Daniel Benamouzig, Directeur de recherche CNRS, Centre de sociologie des organisations Joan Cortinas, Maître de conférences en sociologie, Université de Bordeaux, Centre Emile Durkheim

Animation : Pauline Barraud de Lagerie, Maîtresse de conférences en sociologie, Université Paris Dauphine, IRISSO

15h30-15h45 Pause-café

15h45-17h15 Table ronde : étiquetage et score, quels enjeux de régulation de l’alimentation ?

Stéphane Gigandet , Fondateur de Open Food Facts

, Fondateur de Open Food Facts Flore Nougarede , Responsable scientifique, Foundation Earth

, Responsable scientifique, Foundation Earth David Garbous , CEO, Transformation Positive

, CEO, Transformation Positive Serge Hercberg, Professeur en épidémiologie, Université Paris 13

Animation : Etienne Nouguez, Chargé de recherche au CNRS, Centre de sociologie des organisations

17h15-19h30 Buffet cocktail sur la terrasse du campus de Sciences Po

Vendredi 24 juin

8h30 Accueil café

9h00-11h00 Enjeux et controverses dans les filières agroalimentaires

Réguler le vivant. La filière betterave-sucre-éthanol à l'épreuve des controverses environnementales Nicolas Larchet , Maitre de conférences en sociologie, Université Le Havre Normandie, IDEES Rémi Guillem , Doctorant en sociologie, Université Paris 8 et Sciences Po

, Maitre de conférences en sociologie, Université Le Havre Normandie, IDEES , Doctorant en sociologie, Université Paris 8 et Sciences Po Des truies libérées ? Ce que les savoirs font aux normes de bien-être animal Sébastian Billows , Chargé de recherche Inrae, IRISSO Marc-Olivier Déplaude , Chargé de recherche Inrae, IRISSO

, Chargé de recherche Inrae, IRISSO , Chargé de recherche Inrae, IRISSO Une taxe “dépourvue de rationalité" : l'huile de palme et la mobilisation des enjeux sanitaires et environnementaux (2012-2016) Thomas Depecker , Chargé de recherche Inrae, CMH

, Chargé de recherche Inrae, CMH Les politiques de lutte contre l’antibiorésistance en élevage : un effet d’aubaine pour le capitalisme vétérinaire ? Clémentine Comer, Post-doctorante Inrae, IRISSO ; Nicolas Fortané, Chargé de recherche Inrae, IRISSO

Animation : Laure Bonnaud, Chargée de recherche Inrae, MOISA

11h-11h30 Pause-café

11h30-13h00 Table ronde - Les enjeux de l’accès à l’alimentation

Marie Drique , Chargée de projet accès digne à l’alimentation, Secours Catholique

, Chargée de projet accès digne à l’alimentation, Secours Catholique Barbara Mauvilain , Responsable des relations institutionnelles, Fédération française des banques alimentaires

, Responsable des relations institutionnelles, Fédération française des banques alimentaires Virginie Lasserre , Directrice générale de la cohésion sociale et présidente du Comité de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire

, Directrice générale de la cohésion sociale et présidente du Comité de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire Clément Bourassin, Administrateur, Associé binôme référent RSE, Système U

Animation : Antoine Bernard de Raymond, Chargé de recherche Inrae, GRETHA

13h00-14h30 Déjeuner libre

14h30-16h00 Table ronde - Les politiques alimentaires face aux enjeux de biodiversité et de changement climatique

Philippe Lemanceau , Vice-Président, Dijon Métropole, Délégué à la transition alimentaire

, Vice-Président, Dijon Métropole, Délégué à la transition alimentaire Julien Fosse , Directeur adjoint du département développement durable et numérique de France Stratégie

, Directeur adjoint du département développement durable et numérique de France Stratégie Benoît Granier , Chargé de mission alimentation, Réseau Action Climat

, Chargé de mission alimentation, Réseau Action Climat Elodie Parre, Directrice RSE, Groupe Bel

Animation : Sophie Dubuisson-Quellier, Directrice de recherche CNRS, Centre de sociologie des organisations

16h30 Clôture du colloque par l’équipe POLAL

Inscription

Partenaires

INRAE - Centre Maurice Halbwachs- IDEES - DAUPHINE PSL IRISSO - Université LE HAVRE NORMANDIE