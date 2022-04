Prácticas y usos de la escritura en el imperio español

Announcement

Planteamiento científico

En el marco de los estudios poscoloniales y el replanteamiento de las relaciones de dominación entre vencedores/vencidos, colonos/colonizados, el “descubrimiento” de América fue criticado como una visión etnocéntrica de la historia, en la que predominaba el único punto de vista europeo. El concepto de “descubrimiento” resultó doblemente erróneo, cuando se trató de (re)evaluar la naturaleza exacta de la mirada que los europeos pusieron sobre los pueblos encontrados y su entorno. Nuevos conceptos como el “cubrimiento” (Arciniegas 1937, Braudel 1949) o la “invención” de América (O’Gorman 1958, Gómez 1992, Rabasa 1993) aparecieron para acompañar la construcción de perspectivas críticas. Ahora bien, los estudios que ponen la escritura y el documento en el centro de las reflexiones en torno a la producción del saber europeo sobre las Indias y la formación de modelos de gobierno distante (Bouza 1992, Bertrand 1999, González Sánchez 2007, Brendecke 2012, Gómez Gómez 2008, 2014, 2016, Gaudin 2013) ofrecen la oportunidad de (re)plantear la cuestión de la aprensión y representación de la realidad colonial en Europa desde una nueva perspectiva: la transcripción de América.

En efecto, Europa dio a ver América en un lenguaje propio, la escritura en alfabeto latino. Notemos que muy temprano América se dio a ver en el lenguaje escritural europeo, primero por medio de intérpretes y mediadores culturales, luego porque varios autóctonos adoptaron sus códigos desde el siglo XVI. La manera como Europa se representó América, y más ampliamente las Indias españolas, es por lo tanto indisociable de esa herramienta escritural y sus usos. Si bien varios misioneros, como el emblemático Bernardino de Sahagún, obraron para entender y conservar las huellas de un mundo autóctono a punto de consumirse, fue ante todo transcribiéndolo en una sistema de signos inteligibles para sus contemporáneos del Viejo Mundo: la memoria de sus informantes indígenas está vertida en el Códice florentino en náhuatl, pero no deja de estar transcrita en alfabeto latino, en una forma de “domesticación del pensamiento salvaje” por la “razón gráfica” (Goody 1979), y traducida al español. La producción por misioneros letrados y sus ayudantes nativos de diccionarios y gramáticas del náhuatl, del quechua, del tupi o del guaraní, y en un total de ciento cincuenta y ocho lenguas autóctonas entre los siglos XVI y XVII, es la expresión de aquella transcripción original.

La “transcripción de América” y de las demás colonias españolas en África y Asia se prolongó a lo largo de la época colonial bajo distintas formas: del relato de viaje a la crónica, del informe oficial a la probanza de méritos y servicios, de la encuesta administrativa a la visita eclesiástica, del inventario botánico al tratado de geografía, etc. De hecho, estos documentos transcriben o “representan” ‒con los significados usados en el siglo XVI de “hacer presente con palabras”, “informar, declarar” y “presentar, reproducir”‒ a su manera aquellas Indias, llamadas “españolas”, pero en el fondo profundamente ajenas al Viejo Mundo y, en primer lugar, al rey y los principales órganos administrativos y políticos de los cuales dependían: el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Ambas instituciones estaban encargadas de pedir, recolectar, organizar, tratar y transmitir al rey las informaciones provenientes de las colonias. La expansión imperial europea en las Indias y el ejercicio del poder a la distancia, desde la metrópoli, marcaron la génesis de la cultura del conocimiento empírico moderno, pues hacían necesaria la producción de descripciones fiables de una realidad lejana, inasequible y muchas veces impenetrable (Brendecke 2012). La escritura se convirtió entonces en el instrumento indispensable para trasponer y gobernar el Nuevo Mundo (Gaudin 2013, Gómez Gómez 2008, 2014, 2016). Exploradores, conquistadores, y luego oficiales reales (tanto laicos como eclesiásticos) fueron los primeros ejecutores de aquella política ‒más o menos eficaz‒ de la información. La reforma de la “entera noticia” en los años 1570 apuntó a sistematizar la producción y el envío de informaciones escritas, cuya función no se resumía solamente a informar. Se trataba también de legitimar el dominio español, alimentando la escritura de una historia oficial de las Indias, de preservar la autoridad del rey en sus colonias, favoreciendo la codificación de un aparato legislativo ad hoc, y de controlar a los oficiales reales, dándose a posteriori la posibilidad de averiguar las informaciones transmitidas. O sea que la operación que consistía en transcribir las Indias españolas y en particular América era central en el dispositivo colonial y la estrategia política imperial. Generó una producción escrita abundante, que se conserva hoy en “archivos [que] forman el ‘mundo’ de este juego técnico, un mundo donde se encuentra la complejidad, pero clasificada y miniaturizada, y por lo tanto capaz de ser formalizada” (Certeau 1975: 23-24). El autor de estas palabras considera los archivos como espacios valiosos donde cada sociedad explicita sus estrategias más fundamentales.

En las últimas décadas, se han renovado los métodos para analizar documentos de archivos, a raíz de la crisis epistemológica en torno a su validez indiscutida como fuentes históricas y a su pretendida “veracidad” inmanente (Aínsa 1993, Foucault 1971). Los estudios derivados del “archival turn” (Stoler 2009, Burns 2010, Houllemare 2014, Montcher 2015, De Vivo, Guidi, Silvestri 2016, Pia Donato, Saada 2019) definen el archivo no como un depósito transparente y legible del pasado o una mera fuente, sino como un objeto de historia, es decir un lugar de producción del discurso que ‒como lo dice cabalmente Fernando Bouza‒ “no tiene nada de inocente” (1998:39-57). Ahora bien, considerar la producción de discurso en/sobre las Indias españolas como un caso particular, por lo que fue sometida no sólo al filtro de la escritura latina, sino también del empirismo moderno, para corresponder con las necesidades de información y gobierno del rey y sus consejeros, permite plantear el problema desde la perspectiva de la relación de sus autores con la metrópoli y sus convenciones. Nuestra hipótesis es que la escritura dotó a los actores coloniales de agencia y poder, además de una capacidad creativa a veces inesperada, de tal suerte que la transcripción de América dejaría de ser una mera representación europea del Nuevo Mundo para revertir en una reescritura americana del Viejo Mundo. Se trata de apreciar la escritura no sólo como un instrumento de producción y comunicación para “vencer la distancia”, sino como un gesto performativo, político y social, así como un acto creativo y significante, revelador de las estrategias de cada grupo, cada individuo, en sus relaciones con la metrópoli y los centros del poder real dentro del espacio imperial. De ahí surge la problemática siguiente: ¿Cómo los actores coloniales, en sus relaciones con el poder metropolitano, percibían la escritura? ¿Qué usos tenían de ella? ¿Con qué procedimientos “transcribieron” América?

Aunque estas cuestiones ya fueron abordadas, en particular a propósito de los autóctonos que se apropiaron de la escritura latina, la lengua española y los modelos europeos de producción de saber para servir los intereses de su grupo, revelando así cierta capacidad de resistencia (human agency) frente al estado colonizador, quedan válidas para las demás categorías étnicas de actores/autores coloniales ‒los europeos, los criollos, los mestizos, los negros‒. También quedan válidas para otras categorías ‒social, profesional o de género‒ de actores. De hecho, la escritura los implicaba a ellos y a otros muchos, invisibles, pero cuyas voces portaban, en una relación de poder con las autoridades reales. Transcribir las lejanas Indias al rey ausente y sus consejeros en Madrid, a sus representantes virreinales y a las élites metropolitanas y virreinales en general, les ofrecía la oportunidad de ejercer y significar su lealtad o al contrario de discutir el orden establecido y sus convenciones, pero en todo caso de intercalar intereses colectivos y/o particulares. Si bien en muchos casos las representaciones de los territorios distantes validan el contrato colonial diseñado por la Corona, en otras apelan a modificarlo o subvertirlo mediante formas más o menos elaboradas de arbitrismo y contrapoder. De la misma manera, si bien muchas representaciones responden al modelo de producción de saber diseñado por la Corona, otras destacan por su originalidad formal. Al final, estudiar la “transcripción de América” y sus procedimientos es una invitación tanto para replantear la manera como la Monarquía y sus súbditos más lejanos dialogaban, como para medir el pulso del absolutismo español y su convencionalismo en las colonias.

Convocatoria general

El seminario apunta a crear una red de historiadores para:

discutir el concepto de “transcripción de América” e iniciar el debate a partir de estudios de casos procedentes de todas las áreas geográficas de las Indias españolas (América, África, Asia) entre los siglos XV y XVIII.

constituir un corpus de las fuentes manuscritas estudiadas y difundirlo valorando las transcripciones paleográficas (y las imágenes digitalizadas si existen) en el proyecto de colección del “Archivo Digital de Indias”. Las normas de transcripción paleográfica del proyecto serán publicadas ulteriormente en https:// transcribam.hypothèses.org

Se admiten:

las fuentes de correspondencia oficial: las que responden a las modalidades del diálogo político y administrativo entre los actores/autores coloniales y las autoridades metropolitanas españolas y virreinales. En virtud del Patronato real y del papel de la Iglesia en el proyecto colonial español, la documentación eclesiástica constituirá un componente importante del corpus. Las fuentes que rayan en la “encuesta manifiesta” (descripciones, visitas, relaciones geográficas, etc.) o el “relato de información” (crónicas, relaciones, memoriales, etc.) serán privilegiadas. Las fuentes judiciales, comerciales, geográficas y científicas también serán examinadas.

las fuentes de correspondencia privada con miembros de la administración colonial o particulares. Por constituir un canal paralelo y semiindependiente de escritura, que escapa en parte al control del poder real, la correspondencia privada puede revelar formas originales y/o alternativas de concebir y transcribir América.

Se distinguirán:

las fuentes que validan el contrato colonial diseñado por la Corona o, al contrario, apelan a modificarlo/subvertirlo (arbitrismo, contrapoder, etc.).

las fuentes que aplican los modelos de producción de saber diseñados por la Corona o, al contrario, se esfuerzan por reescribirlos (imitación, adaptación, alteración, etc.).

Convocatoria – Otoño 2022

Universidad de Estrasburgo / Institut Thématique Interdisciplinaire HiSAAR

17-18 de noviembre de 2022

Para su segunda edición, el Seminario Transcribir América se asocia con el Institut Thématique Interdisciplinaire “Histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions” (ITI HiSAAR) y la Universidad de Estraburgo con el objetivo de explorar el proceso de escritura y transcripción de América a partir de fuentes producidas en los medios eclesiásticos (clero secular y regular). Los estrechos vínculos entre gobierno y evangelización en la conquista y la colonización de las Indias españolas (Patronato real) así como el papel activo de numerosos eclesiásticos en la colecta de información sobre la alteridad colonial justifican que se preste una particular atención a su discurso, identificando posibles especificidades en las estrategias de producción.

El seminario convoca a la comunidad científica para:

proseguir el debate iniciado en la primera edición (Poitiers, 2021) en torno al concepto de “transcripción de América” y presentar estudios de casos a partir de fuentes eclesiásticas. Todas las áreas geográficas de las Indias españolas entre los siglos XV y XVIII podrán ser consideradas.

participar en la construcción de una base de datos de las fuentes manuscritas estudiadas y por valorar en el proyecto de colección del “Archivo Digital de Indias”.

Modalidades de proposiciones de ponencias

Los investigadores interesados deberán enviar su propuesta de ponencia (de una extensión de 20-30 líneas) así como la ficha de descripción de las fuentes transcritas o por transcribir a Hélène Roy (helene.roy@univ-poitiers.fr) y Jean-Noël Sánchez (jnsanchez@unistra.fr)

antes del 31 de julio de 2022.

Los participantes en el seminario se comprometen en adjuntar a continuación una transcripción paleográfica de los documentos estudiados siguiendo los criterios paleográficos-diplomáticos definidos para el proyecto (en construcción), así como índices onomástico y toponímico.

Las ponencias (30 min.) podrán ser presentadas en francés, en español o en inglés. Se prevé la organización de sesiones presenciales y a distancia. Asimismo, se prevé la publicación de las actas.

Comité científico

Hélène Roy (Université de Poitiers)

Luis Miguel Glave (Colegio de América)

Manfredi Merluzzi (Università Roma Tre)

Flavia Tudini (Università di Torino)

Jean-Noël Sanchez (Université de Strasbourg)

Guillermo Wilde (CONICET / Sorbonne Université)

Alexandre Coello de la Rosa (Universidad Pompeu Fabra)

Bibliografía indicativa

AINSA Fernando, “La invención literaria y la reconstrucción histórica”, América : Cahiers du CRICCAL, n°12, 1993, pp. 11-26.

ARCINIEGAS Germán, América, tierra firme, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1966.

BERTRAND Michel, Grandeur et misère de l’office. Les officiers de finances de Nouvelle-Espagne (XVII-XVIIIe siècles), Paris, Publications de la Sorbonne, 1999.

BORNE Dominique, FALAIZE Benoît (dir.), Religions et colonisation. Afrique, Asie, Océanie, Amériques : XVIe – XXe siècles, Ivry-sur-Seine, Éditions de l’atelier / Éditions ouvrières, 2009.

BOUZA ALVAREZ Fernando, Imagen y propaganda. Capítulos de Historia Cultural del reinado de Felipe II, Madrid, Akal, 1998.

—, Comunicación, conocimiento y memoria en la España de los siglos XVI y XVII, Salamanca, Seminario de Estudios medievales y renacentistas, 1999.

—, Del escribano a la biblioteca. La civilización escrita europea en la alta Edad Moderna (siglos XV-XVII), Madrid, Akal, 2018 [1992].

BRAUDEL Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen, Paris, Armand Colin, 2017 [1949].

BRENDECKE Arndt, Imperio e información. Funciones del saber en el dominio colonial español, Madrid /Frankfort, Iberoamericana/ Vervuet, 2016 [2012].

BURNS Kathryn, Into the Archive. Writing and Power in Colonial Peru, Durham, Duke University Press, 2010.

CASTELNAU-L’ESTOILE Charlotte, REGOURD François, Connaissances et pouvoirs : les espaces impériaux, XVIe-XVIIIe siècles, France, Espagne, Portugal, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2005.

CASTILLO GOMEZ Antonio, Entre la pluma y la pared. Una historia social de la escritura en los siglos de oro, Madrid, Akal, 2006.

—, “The new culture of archive in early modern Spain”, European History Quarterly 46(3), 2016, pp. 545–567.

CALVO Thomas, “El rey y sus Indias: ausencia, distancia y presencia (siglos XVI-XVIII), en MAZIN GOMEZ Óscar (ed.), México en el mundo hispánico, vol. II, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2000, pp. 427-475.

CERTEAU Michel de, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975.

CHARTIER Roger, Le sens de la représentation, cours du Collège de France, 2013, https://laviedesidees.fr/Le-sens-de-la-representation.html

—, “La representación regia: entre mostrar y mediar”, prólogo de Bouza Álvarez Fernando, Imagen y propaganda. Capítulos de Historia Cultural del reinado de Felipe II, Madrid, Akal, 1998, pp. 5-11.

CUNILL Caroline, GLAVE TESTINO Luis Miguel (coords.), Las lenguas indígenas en los tribunales de América Latina: intérpretes, mediación y justicia (siglos XVI-XXI), Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, 2019.

DE VIVO Filippo, GUIDI Andrea, SILVESTRI Alessandro, “Archival transformations in early European history”, European History Quarterly, 46(3), 2016, pp. 421–534.

DUEÑAS Alcira, Indians and Mestizos in the “Lettered City”: Reshaping Justice, Social Hierarchy, and Political Culture in Peru, Boulder: University Press of Colorado, 2010.

GAUDIN Guillaume, Carnet de recherche « Vencer la distancia. Actores y prácticas del gobierno de los imperios español y portugués », https://distancia.hypotheses.org/

—, Penser et gouverner le Nouveau Monde au XVIIe siècle. L’empire de papier de Juan Díez de la Calle, commis du Conseil des Indes, Paris, L’Harmattan, 2013.

GLAVE Luis Miguel, “El archivo indígena y el relato de su historia en los Andes”, Naveg@merica. Revista electrónica editada por la Asociación Española de Americanistas, n°25, 2020.

GONZALEZ SANCHEZ Carlos, Homo Viator, homo scribens: cultura gráfica, información y gobierno en la expansión atlántica, siglos XV-XVII, Madrid, Marcial Pons, 2007.

GOODY Jack, La raison graphique : la domestication de la pensée sauvage, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1979.

GOMEZ Thomas, L'invention de l'Amérique. Mythes et réalités de la conquête, Paris, Flammarion, 2014 [1992].

GOMEZ GOMEZ Margarita, El sello y registro de Indias: imagen y representación, Colonia, Böhlau Verlag, 2008.

— Monográfico “Rey, sello y representación: el poder de la escritura y el documento en el gobierno de las Indias”, Revista de Humanidades, 22, 2014.

— “Documentos y archivos para el gobierno de las Indias: el valor de la escritura en la gestión de los negocios”, en ROJAS GARCIA Reyes (coord.), Archivo General de Indias. El valor del documento y la escritura en el Gobierno de América, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016, pp. 77-93.

GRUZINSKI Serge, Les quatre parties du Monde : histoire d’une mondialisation, Paris, Éditions de la Martinière, 2004.

FOUCAULT Michel, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.

— L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971.

HOULLEMARE Marie, “La fabrique des archives coloniales et la naissance d’une conscience impériale (France, XVIIIe siècle)”, Revue d’histoire moderne & contemporaine, 61(2), 2014, pp. 7-31.

MONTCHER Fabien, “Archives and empires: scholarly archival practices, royal historiographers, and historical writing across the Iberian empire (late 16th and early 17th century)”, Storia della Storiogria, 68(2), 2015, pp. 21-36.

O’GORMAN Edmundo, La invención de América, México, Fondo de Cultura Económica, 1977 [1958].

PIA DONATO Maria, SAADA Anna (eds), Pratiques d’archives à l’époque moderne : Europe, mondes coloniaux, Paris, Classiques Garnier, 2019.

RABASA José, De la invención de América. La historiografía española y la formación del eurocentrismo, Mexico, Universidad Iberoamericana, 2009.

RAMA Ángel, La ciudad letrada, Hanover, Ediciones del Norte, 1984.

RAPPAPORT Joanne, “Letramiento y mestizaje en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI y XVII”, Diálogo andino (46), 2015, pp. 9-26.

RAPPAPORT Joanne, CUMMINS Tom, Más allá de la ciudad letrada: letramiento indígenas en los Andes [traduction de l’anglais Beyond the Lettered City: Indigeneous Literacies in the Andes, 2011], Bogotá, Universidad del Rosario, Universidad Nacional de Colombia, 2016.

RIVERO RODRIGUEZ Manuel, GAUDIN Guillaume (coords.), “Que aya virrey en aquel reyno”. Vencer la distancia en el imperio español, Madrid, Polifemo, 2020.

ROJAS GARCIA Reyes (coord.), Archivo General de Indias. El valor del documento y la escritura en el Gobierno de América, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016.

SELLERS-GARCIA Sylvia, Distance and Documents at the Spanish Empire’s Periphery, Stanford, Stanford University Press, 2013.

STOLER Ann Laura, Au cœur de l’archive coloniale. Questions de méthodes [traduction de l’anglais Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense, 2009], Paris, EHESS, 2019.

VALLE Ivonne del, MORE Anna, O’TOOLE Rachel Sarah, Iberian Empires and the Roots of Globalization, Nashville, Vanderbilt University Press, 2020.

WILDE Guillermo (ed.), Saberes de la conversión. Jesuitas, indígenas e imperios coloniales en las fronteras de la cristiandad, Buenos Aires, SB editorial, 2019 [2011].