La crise sanitaire traversée a engendré de fortes remises en question du secteur culturel et l’expression de doutes sur ce qui fait « art commun ». L’envie d’agir autrement, de travailler autrement, de tisser d’autres liens et relations habite tant des artistes que des équipes des lieux de diffusion. Parallèlement se déploient des propositions et des expériences artistiques qui interrogent à la fois les artistes, les lieux culturels, mais aussi les chercheur·e·s, les étudiant·e·s, et plus généralement les publics et les citoyen·ne·s ainsi que les politiques publiques culturelles. Ce colloque, en centrant sa réflexion sur des pratiques de création artistiques plurielles et partagées et en prenant pour principal objet d’études des expériences menées dans les universités et les théâtres universitaires, entend interroger ce qui fait « art commun » et la place de ces acteurs dans la fabrique des politiques culturelles. Il est avant tout conçu comme un espace de partage d’expériences artistiques et d’initiatives culturelles, menées et étudiées sur Nantes et Angers, en partenariat notamment avec le TU-Nantes, le CROUS, des artistes, étudiant·e·s, chercheur·e·s, sur différents territoires, dont des quartiers prioritaires de la ville.

Quelles transformations peut-on observer tant du côté des artistes que des publics ? Que s‘est-il (ou pas) inventé dans les processus de travail des artistes, dans les pratiques des étudiants et des lieux ? Quels enjeux pour repenser et démultiplier les lieux, les relations et les interactions entre disciplines artistiques, artistes, étudiant·e·s, jeunes diplômé·e·s d’écoles d’art et citoyen·ne·s ? Comment développer cette capacité du théâtre à « être et faire lieu » pour tous, et pour la jeune création en particulier ? Par quels processus initier, travailler et accompagner la lieuité, c’est-à-dire un vivre-ensemble situé qui fait sens pour chacune des parties qui habite le lieu et en font l’expérience ?

Ces questionnements traverseront ce colloque, décliné sur deux journées alternant récits d’expériences et réflexions de chercheur·e·s, afin de mieux cerner et comprendre les logiques, les freins et les apports de la mise en œuvre d’actions culturelles hybrides, travaillant l’Université, les théâtres universitaires et plus largement la ville.

À partir des recherches menées par les chercheurs du projet PACE (Publics, Artistes, Créations et Expériences) et celles d’autres chercheur·e·s invité·e·s, y compris internationaux, et à l’appui des récits d’expériences d’artistes, de responsables de lieux de spectacle vivant, opérant dans les universités, de services culturels, de chercheur·e·s et d’étudiant·e·s. Il s’agira de partager, de débattre et de mettre en perspective les enseignements dégagés, qu’il s’agisse des processus de travail des lieux et des artistes, des modalités de rencontre et de médiations entre l’ensemble des parties prenantes : chercheur·e·s, artistes, étudiant·e·s et citoyen·ne·s. Plus largement, ce colloque permettra également d’approcher les modalités et les enjeux de la création et de la diffusion pour la jeune création, dans la complexité et le fonctionnement des politiques publiques.

Programme prévisionnel

Jeudi 30 juin - TU-Nantes

10h00 - Ouverture du colloque par Carine Bernault, présidente de Nantes Université, Yann Lignereux, président du TU-Nantes, et pour le collectif de recherche PACE, Chloé Langeard (Université d’Angers, GRANEM) et Nathalie Schieb-Bienfait (Nantes Université, LEMNA).

10h15 - 12h15 - Pourquoi un Théâtre Universitaire aujourd’hui ? Réalités et Enjeux

Interventions de Nolwenn Bihan (TU-Nantes), Pauline Basle (CROUS), Emmanuel Ethis (Recteur de la Région Académique Bretagne et Vice-Président du Haut Conseil de l'Education Artistique et Culturelle, sous réserve), Nicolas Dubourg (TU Montpellier) et Lee Fou Messica (TU Metz).

13h30 - 15h00 - Un lieu / des lieux : irriguer et infuser le territoire

Interventions de Pauline Boivineau (UCO), Anne Hertzog (Université Cergy), Simon Gauchet (artiste, Théâtre de Bécherel), Anne Laure Saives (UQAM), Bertrand Sergot (Université Paris Saclay), Aurore Stalin (Slow danse).

15h00 - 16h00 - Le travail artistique au pluriel : un enjeu de recherche artistique ?

Interventions de Thierry Beaupré-Gateau (UQAM), Pauline Boivineau (UCO) et Nathalie Schieb-Bienfait (Nantes Université) ; témoignages des artistes et participants au projet VOLCAN, de Laurent Cebe (danseur, chorégraphe, Cie des Individué-es) et Cindy Belaud (artiste visuel), Aida-Camille Ben Hassine (danseuse), Livia Vincenti (artiste).

16h15 - 18h00 - Arts et sciences : une communauté de recherche et de création élargie ?

Témoignages d’artistes et de chercheurs sur le projet Coselmar et MIMI (sur les imaginaires de la mer) avec Sophie Pardo (Nantes Université) et Marion Thomas (artiste) ; le projet Chinoiseries en Amérique avec Jean Le Peltier (artiste) et Yann Lignereux (Nantes Université), Clément Pascaud (artiste) et Lucie Thévenet (Nantes Université) et des projets du collectif Habiter le Théâtre par Sylvie Pires Da Rosa et Arnold Magdelaine (Nantes Université, CDP).

Vendredi 1er juillet

9h15 - 10h45 - Artistes et étudiant·e·s : quels espaces de rencontres et de frictions ?

Intervention de Rozenn Le Merrer (Ecole des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire)

Témoignages des artistes et participants aux laboratoires éphémères du TU-Nantes avec les artistes Malou Delplancke et Marion Delplancke (Cie Marlou), Louise Emo (La PaC) et Perrine Mornay (Collectif Impatience).

11h00 - 13h00 - L'Université : laboratoire de fabrique des politiques culturelles ?

Interventions de Marie-Christine Bordeaux (Université de Grenoble), Emmanuelle Bousquet (Nantes Université), Vincent Guillon (OPC, sous réserve) et de Chloé Langeard (Université d’Angers).

14h30 - 16h30 - L’Univers-Cité : le déploiement de l’action artistique et culturelle dans la ville

Interventions de Geneviève Barillier (TU-Nantes), Pauline Boivineau (UCO), Marie Fourcin (TU-Nantes), Elodie Jarrier (BSB), Nathalie Schieb-Bienfait (Nantes Université).

Témoignages de Vanille Fiaux (Cie Fitorio/Théâtre) avec Du Chœur des femmes sur Nantes et Angers.

16h30 - 17h - Synthèse par les grands témoins du colloque.

Inscription

Ce colloque est gratuit et ouvert à tou·te·s, sur inscription préalable : lien vers le formulaire à l’adresse suivante

Pour toute information complémentaire : contacter Chloé Langeard (chloe.langeard@univ-angers.fr) ou Nathalie Schieb-Bienfait (nathalie.schieb-bienfait@univ-nantes.fr)

Comité d’organisation

Avec le soutien de la MSH Ange Guépin, de l’UCO, du GRANEM et du LEMNA.

Pour le Collectif PACE : Pauline Boivineau (Université Catholique de l’Ouest), Sandrine Emin (Université d’Angers, GRANEM), Elodie Jarrier (Burgundy School of Business), Chloé Langeard (Université d’Angers, GRANEM), Séverine Leroy (Université Catholique de l’Ouest), Nathalie Schieb-Bienfait (Nantes Université, LEMNA).

Lieux

Le colloque se déroule dans les locaux du TU-Nantes, sur le campus Tertre, ligne Tram 2, arrêt Facultés

- avec le soutien de la MSH Ange Guépin et des laboratoires LEMNA (Nantes Université), GRANEM (Université d’Angers), UCO (Université Catholique de l’Ouest) -

Le programme de recherche PACE – labellisé par la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin Nantes - propose une recherche longitudinale, interdisciplinaire et collaborative, menée par une équipe pluridisciplinaire (SHS - Sciences Humaines et Sociales - et arts du spectacle), Pauline Boivineau, Sandrine Emin, Elodie Jarrier, Anne-France Kogan, Chloé Langeard, Séverine Leroy, Nathalie Schieb-Bienfait, Bertrand Sergot et des chercheurs de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Le collectif est engagé sur différents terrains et champs artistiques pour analyser et comparer l’articulation des processus de création / production / diffusion / médiation de ces projets mais aussi caractériser leur recomposition dès lors qu’ils s’inscrivent dans des cadres collaboratifs revisités, basés sur de nouveaux dispositifs esthétiques et sociotechniques, de nouvelles temporalités et dans des lieux non dédiés. Depuis trois ans, le TU-Nantes – théâtre universitaire de Nantes - est associé au projet PACE, dans le cadre d’une recherche accompagnement, interdisciplinaire et collaborative.