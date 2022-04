Announcement

Argumentaire

Depuis deux dizaines d’années les frontières sont au cœur de recherches portant particulièrement sur les migrations. Médiévistes et modernistes s’emparent des frontières comme d’un « objet historique[1] » qu’ils tentent de modéliser[2] ou d’en saisir la genèse dans la longue durée[3] mais aussi d’étudier au prisme des acteurs des espaces frontaliers[4], habitants ou migrants, de leurs pratiques, de leurs perceptions et de leurs modes d’appropriation des frontières[5]. Toutefois, l’approche migratoire dans les études sur les frontières demeure plus le fait des historiens de l’époque moderne que de ceux du Moyen Âge. Ces derniers ont davantage étudié la genèse des frontières pyrénéennes et ibériques, à travers le peuplement des espaces frontaliers et la création de sociétés de frontière[6]. La question des mobilités humaines et matérielles est semble-t-il restée plus aux mains des modernistes.

Ainsi, en 1998 est publié dans la revue Histoire des Alpes, un numéro consacré à « la mobilité spatiale et frontières ». Certaines contributions de ce numéro, dont celle de Laurence Fontaine[7], synthétisent des travaux sur la construction de modèles migratoires alpins avec également des articles sur les aprioris d’une migration due à un surpeuplement ou à de la pauvreté : le regard braudélien percevant la montagne comme un réservoir d’humains migrants vers la ville est ainsi questionné. Aussi, les frontières politiques comme délimitation de territoires étatiques ne sont pas toujours une réalité pour ceux qui les traversent. Christian Bourret s’est attaché, dans un ouvrage publié en 1995, à étudier la formation progressive d’une frontière dans les Pyrénées centrales sur un temps long, du IXe siècle au XIXe siècle[8]. En 2000, l’auteur a consacré un article à l’assimilation de migrants originaires des Pyrénées centrales vers la Catalogne[9]. L’historiographie révèle que les migrations ont longtemps été étudiées indépendamment des frontières et de leur genèse, formant ainsi deux courants historiographiques à part entière.

Connecter la thématique des migrations et celle des frontières, tel que nous souhaitons le faire pour cette journée d’étude, semble ainsi constituer un nouveau tournant dans la manière d’appréhender ces deux champs d’investigation, comme l’illustre la récente thèse de Marco Cassioli sur la genèse et la construction de la frontière liguro-provençale dans la longue durée (du XIIe au XVIIe siècle). En effet, celui-ci a mis en exergue les politiques mises en place pour maintenir des contacts de part et d’autre de la vallée-frontière de la Nervia et les activités transfrontalières des habitants[10]. De la thèse de Patrice Poujade sur le Val d’Aran[11] à son dernier ouvrage majeur « Le voisin et le migrant[12] », les frontières sont régulièrement questionnées par le prisme des marchands et des migrants, voire les deux. L’historien voit alors émerger, entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle, dans les Pyrénées, le passage d’une frontière « espace » à une frontière « ligne » qui se matérialise, entre autres, à cause des guerres qui opposent le Royaume de France à la couronne espagnole. La mobilité des migrants est alors mise à l’épreuve sans en être entravée. Sur cette question, le 125e congrès national des Sociétés historiques et scientifiques tenu à Lille, a proposé d’étudier les frontières par différents angles, soit en questionnant la définition que l’on pouvait leur donner, sa manière de les défendre, comme espace d’échange ou de transgression voire de penser une Europe sans frontière[13].

Ainsi, dans cette journée d’étude, il s’agira de voir comment les frontières ont été mises à l’épreuve par les migrants, et de quelle manière ces migrants ont réussi, ou non, à contourner ou franchir ces frontières et par quels moyens ou stratégies ils ont pu y arriver. Les migrations seront considérées comme une des approches possibles pour comprendre les sociétés d’Ancien Régime. En effet, nous défendons l’idée que les choix d’actions des migrants nous ouvrent les portes de leur propre perception et des rapports qu’ils ont avec les frontières. Il s’agira également de comprendre comment se dévoilent singulièrement, pour les deux périodes étudiées, les trajectoires individuelles de migrants dans leur traversée pour nous permettre de dresser le tableau de destins collectifs. La rencontre sera donc l’occasion d’échanger autour des questions suivantes : les frontières ont-elles une influence sur les pratiques migratoires ? Contraignent-elles les contacts transfrontaliers et les migrations ? Par quels types de pratiques (il/licites, commerciales, sociales, etc.) les migrants déjouent-ils l’action apparemment bloquante des frontières ? Ont-ils réellement une capacité d’action sur l’environnement frontalier ? Comment s’approprient-ils et perçoivent-ils les espaces frontaliers ? Si la réflexion proposée place au premier plan l’acteur et sa capacité d’action sur son environnement, elle invitera, de manière sous-jacente, à réfléchir à la nature des frontières étudiées (denses ou poreuses, ouvertes ou fermées, synaptiques, linéaires ou zonales, etc.).

