De nouvelles élites, une nouvelle société : l’apport de la Résistance

Summary

Les quatre années d’occupation modifient les modes et les objectifs d’engagement des femmes et des hommes qui refusent l’ordre allemand, combattent le régime de Vichy et s’organisent pour aboutir à la libération du pays. Au-delà des discordances et préoccupations suite à la Libération, s’impose la volonté de rénover en profondeur l’état, la société, et de préparer l’avènement « des jours heureux » selon les prescriptions du programme du Conseil national de la Résistance. la Libération prépare une « sortie de guerre » particulière puisque la guerre se poursuit tandis que l’urgence de la réforme tend à s’exprimer et que l’exigence de l’épuration se fait pressante. En insistant sur la problématique du renouvellement et de la modernisation, la recherche devrait évaluer les effets des politiques menées comme leurs limites.