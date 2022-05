L’AVF2A (Association pour la valorisation et la formation à l’archéologie aérienne) organise sa deuxième table ronde dans la métropole clermontoise. La première édition a eu lieu le 10 septembre 2021 à Clermont-Ferrand à la Chapelle des Cordeliers avec pour thème principal la méthodologie de prospection aérienne. Cette seconde édition est organisée, conformément au programme quinquennal portera sur le thème de « L’eau, le peuplement et l’archéologie aérienne ». Une séquence de la session sera consacrée à des apports méthodologiques.

