Confection et élaboration d’un article scientifique

Announcement

Présentation

De nombreux reviewers dans plusieurs revues scientifiques ont constaté que certains doctorants, et lors de la rédaction de leurs articles, ne tiennent pas compte des normes rédactionnelles et ne respectent pas ces règles requises par le Template de la revue dans laquelle ils ont choisi de publier leurs écrits.

Pour y remédier nous organiserons un atelier de travail au profit des doctorants (option langue française) et entrant dans le cadre de la formation doctorale en vue de l’élaboration et la rédaction d’une publication scientifique réussie.

Le doctorant voulant rédiger ce genre d’écrit, doit faire preuve de rigueur et être méthodique. L’article scientifique est l’objet d’examens avant sa publication. Cette publication dans une revue scientifique demande beaucoup de rigueur ainsi que le respect des méthodes scientifiques utilisées.

En général, la publication scientifique est évaluée par un comité de lecture indépendant constitué de pairs en amont. Parmi les critères de réussite d’un article, il faut tout d’abord veiller à ce qu’il soit un travail original et inédit.

Rédiger un article scientifique permet au chercheur de partager ses travaux et résultats avec ses pairs et d’autres experts dans son domaine et de diffuser des informations scientifiques et techniques. C’est à travers les publications scientifiques que le savoir produit par le chercheur est rendu accessible.

À cet effet, nous lançons un appel à participation et inscription à cet atelier de travail qui aura lieu le 17/05/2022 au niveau de l’URDRH de Sétif2.

Modalités d’inscription

Les demandes d’inscription sont à envoyer aux adresses mail suivantes

zebiri_19@yahoo.fr

bouzidiboubakeur@yahoo.fr

avant le 13.05.2022

Les informations suivantes doivent être transmises :

Nom et prénom(s)

Établissement de rattachement

Année d’inscription en doctorat

Spécialité

Intitulé de la thèse

Université d’inscription en doctorat

N° de téléphone

Courriel

Informations pratiques

Langue de l’atelier : français

Les frais du déjeuner sont à la charge des doctorants participants.

L’atelier sera précédé par une conférence en plénière sur la thématque de l’atelier par un conférencier invité.

Quant aux animateurs des deux ateliers, c’est Dr ZEBIRI Abderrazek de l’université de Msila qui animera l’atelier de linguistique et didactique et Dre ACHEHEB Loubna de l’université Sétif 2 qui animera celui sur la littérature.

Responsables et animateurs de l’atelier

Dr ZEBIRI Abderrazek, HDR, Université Mohamed BOUDIAF de M’Sila

Dre ACHEHEB Loubna, HDR, Université Mohamed Lamine DEBAGHINE, Sétif 2

Organisation

Université Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2 et unité de recherche du développement des ressources humaines