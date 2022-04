Elsa Triolet, l’écriture du siècle

Announcement

Argumentaire

Un demi-siècle après sa mort, universitaires et artistes font résonner l’œuvre d’Elsa Triolet, l’écrivain, la première femme à recevoir le prix Goncourt, celle par qui se rencontraient les littératures russe et française.

Conférences, rencontres, projection et lecture-spectacle rendront hommage à celle qui fut la muse d’Aragon, certes, mais surtout écrivain, la première femme à recevoir le prix Goncourt, la première traductrice de Céline et d’Aragon en russe, de Dostoïevski, Tchekhov, Maïakovski et de tant d’autres en français, la Résistante, secrétaire générale du Comité National des Écrivains, qui lança la Bataille du livre dans les années 1950 pour l’accès du peuple à la culture.

Elsa Triolet, celle qui regardait « les détails de l’abîme », qui a cherché toute sa vie l’étoffe du monde moderne, est un écrivain pour le XXIe siècle.

Cette journée est ouverte à tous, ceux qui la lisent et ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui aiment le passage des frontières et les carrefours des labyrinthes : au croisement du vingtième siècle et de son avenir, de la Révolution russe et de la Résistance française, de l’Histoire et du « destin personnel », des littératures française et soviétique, de l’histoire des femmes, de la mode, du bijou, de l’art, du cinéma, de la photographie et du théâtre, de Moscou à Paris en passant par Berlin, Londres et Tahiti, du futurisme russe au premier homme sur la Lune.

Programme

10h-10h15 accueil.

10h15-11h introduction par Louise Routier-Guillemot (ENS Ulm) : « Elsa Triolet, écrivain pour le XXI e siècle ».

12h-12h15 pause.

12h15-13h Dominique Massonnaud (Université d’Alsace), « Elsa Triolet, pionnière des rapports texte-image ».

13h15-14h45 déjeuner.

14h45-15h30 Marianne Delranc-Gaudric (ÉRITA), « Les premiers romans d’Elsa Triolet et son passage du russe au français ».

16h30-17h15 Florence Calame-Levert (Musée des Beaux-Arts de Rouen), « Les bijoux d’Elsa Triolet : le ravissement d’un motif littéraire ».

17h30-18h30 Anne Delbée, metteur en scène, écrivain, face au poète Elsa Triolet. « La vie ne se découpe pas en tranches »

19h-20h30 dîner.