Announcement

Argumentaire

La formation des formateurs à l’enseignement des langues étrangères est, aujourd’hui plus que jamais, face au défi des nouvelles problématiques liées au plurilinguisme et à la pluriculturalité en présence dans les contextes d’enseignement/apprentissage. Désormais, « les langues ne peuvent être gérées selon des démarches classiques d’un apprentissage maximaliste, cloisonné et cumulatif où elles s’ajoutent les unes aux autres sans planification », (Estela Klett, 2017, p. 68). En ce sens, pour faire face aux « défis de la mondialisation et de la mondialité, aux nouvelles luttes de pouvoir de tous ordres, la formation des enseignants de langues et en langues doit se re-conceptualiser selon un paradigme plurilingue et pluriculturel », (Derivry-Plard, 2015). Autrement dit, l’enseignant de langue doit être formé de manière à répondre aux nouvelles tendances mondiales en matière de pluralité linguistique et culturelle. À cet effet, il devient plus qu’urgent de repenser la formation des formateurs dans le contexte algérien, à l’aune des nouvelles recherches en didactique du plurilinguisme et de la pluriculturalité.

De plus, la formation au métier d’enseignant doit se fonder sur des théories construites sur la base des observations de terrain et orientées vers l’activité enseignante en situation de travail (Savoyant, 2006, Pastré, 2011). En convoquant les paradigmes de l’ergonomie cognitive, de la psychologie du développement et de la didactique des disciplines, il est ainsi impératif de se pencher sur les enjeux de la formation des formateurs dans le contexte plurilingue et pluriculturel algérien en se posant les questions suivantes :

Quelle didactique professionnelle dans la formation actuelle des enseignants de langues en Algérie ?

Quel référentiel de compétences professionnelles dans la formation initiale des enseignants de langues à l’université algérienne ?

De quelle manière sont appliqués les préceptes de la didactique du plurilinguisme et de la pluriculturalité dans la formation initiale des enseignants de langues en Algérie ?

Comment optimiser la formation initiale des formateurs à l’université algérienne ? Autrement dit, quels dispositifs pour une formation efficiente des formateurs ?

Pour apporter quelques éléments de réponse à ces questions, le laboratoire LISODIP de l’ENS de Bouzaréah organise un colloque national autour de la formation des formateurs à l’aune de la didactique professionnelle et de la didactique du plurilinguisme. Ce colloque a pour objectif d’examiner de près la place accordée à la didactique du plurilinguisme et à la didactique professionnelle dans la formation des formateurs, de saisir la réalité de la formation des formateurs et ses enjeux et surtout d’aboutir à des recommandations susceptibles de promouvoir l’enseignement des langues en Algérie en tenant compte des données récentes qui nous proviennent des deux disciplines. Les travaux du colloque se déclinent en trois axes :

Axe 1 : Les théories au service de la formation des formateurs : de l’observation de terrain à la conceptualisation didactique ;

Axe 2 : formation des formateurs et didactique du plurilinguisme et de la pluriculturalité : réalités de terrain et propositions didactiques ;

Axe 3 : formation des formateurs et didactique professionnelle : réalités de terrain et propositions didactiques.

Modalités de soumission

Veuillez soumettre vos propositions de communication sous forme d’un résumé ne dépassant pas 500 mots (espaces et bibliographie compris) avec 3 à 5 mots clés et une bibliographie succincte (au moins cinq références).

Date butoir de soumission : 1er juillet 2022

E-mail : didacpluriprofess@gmail.com

À l’issue de ce colloque, les communications retenues par le comité scientifique donneront lieu à une publication dans la revue SOCLES du laboratoire LISODIP (ENS de Bouzaréah).

Veuillez joindre au résumé :

une brève biographie présentant le communiquant (conférencier), ses principaux domaines de recherche et ses principales publications ;

la fiche de participation ci-dessous renseignée.

Fiche de participation

- Nom et prénom…………………………………………………………………………….

- Grade………………………………………………………………………………………..

- Établissement de rattachement …………………………………………………….

- Téléphone personnel………………………………………………………………………..

- Adresse électronique………………………………………………………………………..

- Axe choisi…………………………………………………………………………………….

- Titre de la communication…………………………………………………………………

Président d’Honneur

Dr Guidoum Ratiba, Directrice de l’ENS de Bouzaréah –Alger

Responsables scientifiques

Dr Benzerroug Souhila

Dr Saci Bourkaib Naoual

Comité scientifique

Pr Abbes -Kara Atika (ENS de Bouzaréah-Alger)

Pr Belgheddouche Assia (ENS de Bouzaréah-Alger)

Pr Oucherif Lamia (ENS de Bouzaréah-Alger)

Pr Cortier Claude (Université de Lyon)

Pr Meyer Jean -Paul (Université de Strasbourg)

Pr Clerc Stéphanie (Université de Provence, France)

Pr Rispail Marielle (Université Jean-Monnet, Saint Etienne)

Pr Kebbas Malika (Université Lounici Ali, Blida 2)

Pr Berghout Noudjoud (Université d’Alger 2)

Pr Khelladi Khadidja (Université d’Alger 2)

Dr Benzerroug Souhila (ENS de Bouzaréah-Alger)

Dr Saci Bourkaib Naoual (Université Lounici Ali, Blida 2)

Dr Ferhani Fatima (Université de formation continue UFC d’Alger)

Dr Benazout Ouahiba (ENS de Bouzaréah-Alger)

Dr Oulebsir Kamila (ENS de Bouzaréah-Alger)

Dr Aci Ouardia (Université Lounici Ali, Blida 2)

Dr Saim Vousad (ENS de Bouzaréah-Alger)

Dr Hanieche Samira (ENS de Bouzaréah-Alger)

Dr Akmoun Houda (Université Lounici Ali, Blida 2)

Dr Saidoun Souad (Université Lounici Ali, Blida 2)

Dr Ouahib Imene (Université Lounici Ali, Blida 2)

Dr Chikh Salah Faffa (ENS de Bouzaréah-Alger)

Dr Saadi Moufida (ENS de Bouzaréah-Alger)

Dr Brahimi Meriem (ENS de Bouzaréah-Alger)

Dr Khodja Goussem Nadira (ENS de Bouzaréah-Alger)

Comité d’organisation

Mme Bennebri Sabrina (doctorante, ENS de Bouzaréah-Alger)

Maamra Hamza (doctorant, ENS de Bouzaréah-Alger)

Mme Benaouali Fouzia (doctorante)

Mme Kassama Naila (doctorante)

Mme Bettahar Zohra –Chahinaz

Bibliographie indicative

Altet, M. et al. (2012). (dir.) Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? Quelles compétences ? Bruxelles : De Boeck (4e éd).

Castellotti, V. (2001/3 n° 123-124). Retour sur la formation des enseignants des langues : quelle place pour le plurilinguisme ? Dans Études de linguistique appliquée, 365-372.

Ciavaldini-Cartaut, S. (2017). Conception en didactique professionnelle d’une formation des tuteurs à l’activité d’observation des pratiques en éducation physique et sportive, dans Recherches en éducation n° 28, 41-53.

Derivry-Plard, M. (2015). Paradigme plurilingue et pluriculturel : enseignants et didactique des langues, théories et HDR, non publiée. Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3.

Derivry-Plard, M. (2019). Un paradigme plurilingue et pluriculturel pour la formation des enseignants, dans Voces y Revista Latinoamericana de Educación n° 10 (1), pp. 63-79.

Forlot, G. (2012). Vers une formation au plurilinguisme à l’école française. Etat des lieux et réinterprétation des approches didactiques « mono » des instructions officielles, 65-66. Paris : L’Harmattan.

Huver, E., & Macaire, D. (mis en ligne 2021, septembre). Didactique de langue, didactique des langues, didactique du plurilinguisme, dans Recherches en didactique des langues et des cultures [En ligne], 18-2 | 2021 : URL : http://journals.openedition.org/rdlc/9673 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdlc.9673

Klett, E. (2017). Internationalisation, plurilinguisme et formation des enseignants de langues étrangères, dans Synergie Argentine n° 5, 57-70.

Michel, A., Quenet, P., et Tenne, Y. (2008). Enseigner : un métier en mutation, dans Administration et éducation n° 4, pp. 5-7.

Paquay, L., & al. (2012). Continuité et avancées dans la recherche sur la formation des enseignants, « Former des enseignants Quelles stratégies ? Quelles compétences ? », Bibliothèque royale, pp. 28-42.

Pastré, P., Mayen, P., Vergnaud, H. (2006). La didactique professionnelle, dans Revue française de pédagogie n° 154, pp. 145-198, mis en ligne le 1er mars 2010, URL ://rfp.revues.org/157.

Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle : Approche anthropologique du développement chez les adultes, Presses Universitaire de France, Paris.

Savoyant, A. (2006). Tâche, activité et formation des actions de travail, dans Éducation Permanente n° 166, pp. 127-136.