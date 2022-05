Announcement

Présentation

Cette journée doctorale organisée par des doctorants du CRH de l’EHESS et de l’ESNA de l’université Paris Nanterre, souhaite étudier la diversité des paysages et des espaces vécus dans les sociétés ibériques en confrontant les exemples issus des empires portugais et espagnol (territoires de la Péninsule inclus). Il s’agit également d’examiner la transformation des espaces et des processus d’appropriation des territoires sur le temps long, entre les XVe et XVIIe siècles. Ensuite, il s’agit de prendre en compte la diversité des populations dans les empires ibériques. Une attention particulière sera ainsi portée aux stratégies développées par les populations indigènes, par les populations issues de la traite ainsi qu’aux différentes diasporas et populations migrantes dans les empires ibériques. Il faudra alors interroger les rapports de domination à l’œuvre dans l’appropriation et la maîtrise de l’espace et envisager les phénomènes de ruptures, de reformulation ou de revitalisation qui permettent de comprendre la diversité et la complexité des paysages coloniaux. Il s’agit d’analyser comment la multiplicité des acteurs et leurs différentes stratégies pour habiter et s’approprier l’espace façonnent des paysages en « millefeuilles » (multilayered), envisagés comme des surfaces évolutives sur lesquelles différentes générations inscrivent leurs valeurs et leurs préoccupations sans pouvoir effacer celles des précédents occupants.

Programme

Mercredi 1er juin 2022

11h – 13h15 (Heure de Paris) : Peupler et aménager les territoires

Yirla Marisol Acosta Franco (EHESS) : « Tierra de guerra: traslado de ciudades en zonas de fronterasdel Nuevo Reino de Granada y Quito, durante los siglos XVI y XVII. »

(EHESS- Università degli studi di Torino-Higher School of Economics Saint-Pétersbourg) : « Gouverner la frontière septentrionale du Royaume de la Nouvelle Grenade : autoritéset défis territoriaux, 1680-1740. » Jerónimo Bermúdez-Schlenker (EHESS) : « Les troupeaux de vaches et de chevaux dans lescampagnes de la Nouvelle-Espagne durant les cent premières années de colonisation ibérique. »

(EHESS) : « Les troupeaux de vaches et de chevaux dans lescampagnes de la Nouvelle-Espagne durant les cent premières années de colonisation ibérique. » Alba Giménez Sánchez (Universidad de Sevilla) : « La metamorfosis del espacio “La Habana”:prácticas de defensa durante el siglo XVII. »

Discutant : Arnaud Exbalin (Université Paris-Nanterre)13h15-15h

Pause déjeuner

15h-17h15 Représenter et administrer les espaces

Anne-Louise Bernot (Université Paris-Est Créteil) : « La barra de Sanlúcar aux XVIIe et XVIIIesiècles. Concurrence juridictionnelle, lutte de pouvoir et controverses scientifiques : ménager etaménager un espace stratégique de la monarchie hispanique. »

(EHESS) : « La visita hispanoaméricaine est-elle une « relation géographique » ? Laproduction des rapports de visitas de la tierra réalisées dans la province de Popayán, et leurs usages ausein de l’administration impériale (années 1550-1580) » Jesús Bohorquez (Universidade de Lisboa) : « ¿Propiedad, Posesión o título más antiguo ? Mapas,conceptos y la contienda por los derechos a la tierra en los Andes del norte en el siglo XVII.”

Discutante : Aude Argouse (Universidad de Chile)

17h30-19h45 Transformer et christianiser les espaces sacrés dans les Amériques

(École normale supérieure-Université de Grenade-Universidad BernardoO’Higgins) : « Charpentiers et maçons dans la construction d’églises de doctrine à l’Audiencia deSantafé au XVIIe siècle » Morgane Thro (Sorbonne-Université) : « Le couvent colonial, un espace d’appropriation du pouvoirreligieux »

(Sorbonne-Université) : « Le couvent colonial, un espace d’appropriation du pouvoirreligieux » Emmanuel Flores Sosa (chercheur indépendant) : « Puebla de los Ángeles durante la prelacía deManuel Fernández de Santa Cruz. Reconstruyendo un régimen de Organización social. »

(chercheur indépendant) : « Puebla de los Ángeles durante la prelacía deManuel Fernández de Santa Cruz. Reconstruyendo un régimen de Organización social. » Simon Lefebvre (EHESS-Heidelberg Universität) : « Emotions et missions : étude sur le rapport des Mayas à l'espace dans les Papeles de Paxbólon-Maldonado (1604-1615). »

Discutante : Aliocha Maldavsky (Université Paris-Nanterre-IFEA).

Informations pratiques

La journée aura lieu sur la Campus Condorcet, en salle 3.05 du centre des colloques, et en distanciel.

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir le lien de connexion pour participer en distanciel, merci d’écrire à l’adresse suivante : transformer.approprier.espace@gmail.com