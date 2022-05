Cartographies en mouvement : espaces, circulations et identités

Announcement

Journée d'étude Jeunes Chercheur.euses, organisée par les doctorantes du CEIIBA

Argumentaire

Dans le cadre des séminaires méthodologiques des doctorant·es du CEIIBA, l’édition 2020-2021 a été la première dans la thématique quadriennale du laboratoire intitulée Nouvelles cartographies culturelles. Elle portait sur le sujet Cartographie et recherche : enjeux, significations et perspectives. Faisant suite à ce séminaire, cette Jjurnée d’étude s’articule sur une approche pluridisciplinaire des notions d'espace, de circulation et d'identité. En effet, ces notions se présentent de manière transversale dans les recherches en sciences humaines et sociales. Elles permettent également une analyse dynamique et en trois temps des cartographies culturelles. L’idée centrale de cette journée d’étude est d’échanger sur les stratégies méthodologiques permettant de répondre aux questions suivantes : comment cartographier ces mouvements constants ? Quelles nouvelles perspectives les cartographies en mouvement pourraient-elles offrir aux sciences humaines et sociales ?

Participation

L'événement aura lieu en format hybride (accessible sur Zoom) : le lien sera à demander à l'adresse ceiibaje@gmail.com

Programme

9h30 : Accueil

9h45 : Nicolas Robert (Docteur en psychologie. Service de prévention sociale. Association CASP), "L'errance, une expérience cartographique?"

10h25 : Pause

10h40 : Diego Seval (ERRAPHIS, UT2J / Université Paris 8), "Le concept de 'geography of sel/selves' chez Gloria Anzaldúa, une pensée relationnelle et hybride des identités"

11h30 : Pause méridienne

14h : Natalia Loza (FLASCO ECUADOR / CEIIBA UT2J), "Cartografías nacionales : la experiencia femenina del paisaje en la obra de Blanca Martínez Mera (1940)"

(LLA CREATIS, UT2J), "Le Carabanchel de Manolito Gafotas : cartographie d'un quartier madrilène réinventé" 14h40 : Maribel Fantinati (LLA CREATIS, UT2J), "Cartographie européenne à triple épaisseur, une lecture de Sefarad d'Antonio Muñoz Molina et de Jo confesso de Jaume Cabré

15h30 : Clôture de la journée

Organisatrices