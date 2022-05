Announcement

La journée propose de donner un aperçu des modalités de transmission des savoirs et des imaginaires entre l’Algérie et la Tunisie d’une part, la France d’autre part. En s’appuyant sur une mise en perspective historique des échanges depuis le XIXe siècle, on y développera une réflexion sur leurs transformations et les conséquences du tournant des décolonisations. Après une matinée consacrée à la discussion de quelques travaux de recherche en cours, des débats aborderont l’après-midi la production des savoirs depuis les indépendances et leur circulation au-delà des frontières du monde académique.

Programme

8h45 Ouverture de la salle

9h00 Accueil des participants

9h30 Patrimonialisation, histoire et mémoires ; imaginaires et réalités de la migration : recherches en cours

Discutants : Luc Chantre, Université Rennes 2 et Aurélia Dusserre, Aix-Marseille Université

Les enjeux de la patrimonialisation des vestiges archéologiques en Algérie, Kahina Mazari (IMAF-EHESS)

(IMAF-EHESS) Les Algériens en France, une mémoire hors lieux ? Analyse du documentaire Une vie brûlée, Chabha Bouslimani (Université Paris 1)

(Université Paris 1) Des imaginaires brisés. Représentations du départ et réalités migratoires des jeunes de Zarzis, Hinde Maghnouji (IMAF-EHESS)

(IMAF-EHESS) Écrire une histoire de l’art algérien : enjeux et perspectives, Lydia Haddag (Université Paris 1)

12h30 Pause déjeuner

14h00 Table-ronde : Nouvelles perspectives historiographiques sur l’Algérie

Modération : Alain Messaoudi (CRHIA, Nantes Université) et Amar Mohand-Amer (Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), Oran/Institut d’études avancées (IEA) de Nantes)

On présentera et discutera des caractéristiques de l’historiographie et de ses récents renouvellement, à partir de travaux portant sur la période coloniale, la guerre d’indépendance et l’Algérie indépendante.

Intervenants :

Claire Fredj , Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie et de la Société (IHDE.S), Paris Nanterre ;

, Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie et de la Société (IHDE.S), Paris Nanterre ; Isabelle Grangaud , Centre Norbert Elias, Marseille [en visio] ;

, Centre Norbert Elias, Marseille [en visio] ; Malika Rahal, Institut d’histoire du temps présent (IHPT), Paris [en visio] ;

Institut d’histoire du temps présent (IHPT), Paris [en visio] ; Adel Sanai (Université de Gabès, Tunisie)

15h30-16 h pause

16 h-17h30

Table-ronde : Savoirs et mémoires algériennes : quelles médiatisations ?

Modération : Kahina Mazari (IMAF, EHESS)

On discutera des différentes formes de médiatisation des savoirs en France et de leurs liens avec les mémoires à partir de l’exemple d’expositions (« Abd el-Kader » au Mucem à Marseille, « Mohammed Dib et l’art », au Centre culturel algérien) de projets culturels (comme celui sur la poésie algérienne proposé par l’Association des mémoires algériennes à Nantes), de lieux de mémoire, et de films documentaires, comme ceux de Sonia Franco (Mes voix, 2019) et Lina Soualem (Leur Algérie, 2021) qui croisent histoire intime, sociale et politique de l’immigration.

Intervenants :

Camille Faucourt et Florence Hudowicz , Mucem, Marseille [en visio] ;

et , Mucem, Marseille [en visio] ; Nicolas Collen et Khadija Nemri (Association des mémoires algériennes, Nantes) ;

et (Association des mémoires algériennes, Nantes) ; Amina Far (Centre culturel algérien, Paris) ;

(Centre culturel algérien, Paris) ; Sonia Franco et Lina Soualem, cinéastes documentaristes

