Announcement

Présentation

La Revue des Études en histoire et civilisation est une revue scientifique numérique semestrielle, éditée par la faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université Mouloud Mammeri - Tizi Ouzou, Algérie.

La revue s’est dotée d’un Comité scientifique international pour l’évaluation de tous les travaux qui lui sont soumis. Composé de professeurs et chercheurs spécialisés et avec le suivi d’un jury compétent. La revue sera consacrée à l’étude de sujets aussi divers que variés dans les domaines de la connaissance historique englobant différentes époques. Afin d’être assez exhaustive et ouverte aux différentes civilisations, elle sera publiée dans les langues (arabe, français, anglais), offrant ainsi la possibilité de donner l’opportunité de publication à tous les chercheurs académiques ayant des compétences scientifiques et intellectuelles avérées, y compris les étudiants doctorants, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Dans le but d’étoffer sa production scientifique avec des sujets novateurs liés à son domaine de spécialisation, la revue propose de publier toutes les recherches scientifiques pour une large diffusion des connaissances, elle n’acceptera de ce fait que les travaux scientifiques non publiés au préalable, se caractérisant par l’originalité, l’objectivité et les normes de la recherche scientifique dans le but d’encourager et d’étendre le champ de la connaissance humaine sous toutes ses coutures.

Modalité de soumission

Il est demandé à tous les chercheurs souhaitant publier dans la revue des études en histoire et civilisation de respecter les conditions et règles de publication :

La première page doit comporter les informations suivantes : le nom, le prénom du (ou des auteurs), la fonction et le rang, le nom de l’université, le pays et l’adresse e-mail ainsi que le titre de l’article, le résumé d’au moins 150 mots et les mots-clés en arabe et en anglais pour les articles rédigés en arabe. Comme pour les articles rédigés en langues étrangères, le (titre, résumé, mots-clés) doit être dans la langue de l’article, en anglais et en arabe. Le début de la page suivante doit être celui du début du texte de l’article. L’article doit être original et non présenté ou soumis préalablement pour publication. La publication des articles sera dans l’une des langues suivantes : arabe, français et anglais. Le nombre de pages de l’article ne doit pas être inférieur à 10 pages et pas plus de 20 ; y compris les marges et les références bibliographiques. Les articles rédigés en arabe seront en écriture Sakkal Majalla, taille 14 pour le texte et 12 pour les références, et ceux en langues étrangères seront en écriture Time New Roman, taille 12 pour le texte et 10 pour les références. Les marges des pages sont de 2,5 cm de chaque côté. Les sources et références seront établies selon la méthode A.P.A et leur classement sera par ordre alphabétique en fin d’article. Les articles publiés n’expriment que les opinions de leurs auteurs.

La direction de la revue reçoit les proposition d’articles, via e-mail : ehc.ummto@gmail.com

Jusqu’au 10 juillet 2022

Modalités d'évaluation

Les articles envoyés pour publication dans la revue, seront soumis à l’arbitrage d’experts et le comité de rédaction aura toute la latitude de rejeter les articles qui ne respecteront pas les conditions sus mentionnées et ne seront pas retournés à leurs propriétaires dans tous les cas de figure.

Coordinateurs scientifiques du numéro

Le directeur de la revue :

Baaloudj Selim maitre de conférences, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, Algérie.

La rédactrice en chef :

Salhi mezhoura Maitresse de conférences, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, Algérie.

Président du comité scientifique de la revue :

Mezerai Samir Maitre de conférences, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, Algérie.

Comité scientifique