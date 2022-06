Announcement

Secteur

Patrimoine culturel immatériel

Description de l’organisme

Le Centre Intermondes développe son action artistique, depuis 2003, sur l’actualité des patrimoines immatériels, et leurs réemplois constants dans les processus de définition/redéfinition identitaire des cultures du monde. Il accueille en résidence des artistes internationaux, organise des expositions, des festivals, des colloques et des rencontres culturelles, en lien avec un important réseau de partenaires nationaux et internationaux dans le cadre de multiples collaborations. Il a été labellisé ethnopôle (à savoir pôle national de recherche et de ressources sur le patrimoine culturel immatériel[1]) en novembre 2021 par le ministère de la Culture. Sa thématique concerne les Humanités océanes.

Son équipe permanente est implantée dans la Maison Henri II à La Rochelle (11 bis rue des Augustins, 17000).

Description du poste

Dans le cadre d’une création de poste, sous l’autorité administrative du directeur et la responsabilité scientifique du président, la personne recrutée aura pour mission de :

Mettre en œuvre le projet scientifique et culturel de l’ethnopôle Humanités océanes : organiser des manifestations (colloques, journées d’études, rencontres, formations…), en lien avec le Conseil scientifique de l’ethnopôle, les réseaux universitaires et scientifiques professionnels, afin de contribuer à la réflexion sur le patrimoine culturel immatériel (PCI) ; assurer la coordination et le suivi éditorial des publications ; rechercher des financements pour ces manifestations et productions éditoriales.

Mettre en place le centre de ressources Humanités Océanes : alimentation d’un WebSig et d’une base de données bibliographiques et de ressources numériques ; collecte, en lien avec les associations et structures culturelles du territoire, de données liées au patrimoine culturel immatériel des Humanités océanes ; production de fiches d’inventaires PCI.

Développer l’activité de médiation et la visibilité de l’ethnopôle auprès d’un large public.

Profil recherché

Formation supérieure de niveau doctorat dans le domaine des sciences humaines et sociales (ethnologie, anthropologie culturelle, histoire culturelle, géographie culturelle…). Au moins 2 ans d’expérience professionnelle.

Savoir-faire

Connaissance du patrimoine culturel immatériel et de ses acteurs au niveau national/international

Connaissance du champ des Humanités numériques (notamment WebSig)

Excellentes capacités d’expression à l’oral comme à l’écrit

Aptitude au montage de projets et à la recherche de financements

Connaissance des réseaux de recherche et professionnels dans le secteur culturel/patrimonial

Bonne maîtrise de l’anglais (espagnol et portugais bienvenus).

Savoir-être

Aptitude au travail en autonomie comme en équipe

Dynamisme et sens de l’initiative

Grandes qualités relationnelles

Lieu

Ce poste est impérativement basé à La Rochelle (17000) et requiert des déplacements.

Conditions d’emploi – Rémunération

Rémunération : 2100 € brut/mois

CDD à temps plein (10 mois) - à pourvoir mi-septembre 2022 (le poste a vocation à être ensuite transformé en CDI)

Modalités de candidature

Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae, à l’attention de Monsieur le Président, par courrier électronique à anouck.laurendeau@ville-larochelle.fr

Date limite de candidature : 30 juin 2022

Notes

[1] https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Ethnologie-de-la-France/Les-acteurs-de-la-recherche