Summary

Alors que la réception de l’œuvre de Mme de Lafayette a fait l’objet de plusieurs travaux importants, la diffusion internationale de son œuvre et l’extension de son influence restent encore largement à explorer. Par exemple, les traductions de La Princesse de Clèves publiées à Londres et à Amsterdam en 1679 et à Venise en 1691, de même qu’une version dramatique représentée à Londres en 1681, témoignent de l’intérêt que l’œuvre a rapidement rencontré hors de France. En se limitant dans un premier temps à l’impact immédiat suscité par la publication des œuvres de Mme de Lafayette, notre colloque entend montrer l’étendue et la diversité de sa réception en Europe. Dans un second temps, un autre colloque prendra en charge la dimension internationale de sa réception moderne, du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui.